Сегодня, 22:05

ЦСКА на выезде уступил минскому «Динамо»

Алина Савинова
20 ноября. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА (5:2) в матче КХЛ.
Фото ХК «Динамо» Минск

ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:5.

Голы хозяев забили Сэм Энас, Никита Пышкайло, Андрей Стась, Даниил Сотишвили и Егор Бориков. На счету Стася и Борикова также по результативной передаче. Еще одну шайбу минчан во втором периоде отменили после видеопросмотра.

У армейцев в этой игре отличились Виталий Абрамов и Дмитрий Бучельников.

Московская команда нанесла 47 бросков в створ ворот соперника, у хозяев 19 бросков в створ.

«Динамо» набрало 39 очков за 28 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 29 баллами после 29 игр идет на восьмой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
ЦСКА

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
  • diskmen

    ЦСКА очень активно играл,но из-за вратарей проиграл.Как в прошлом матче говорили наши болелы, Вратарь ,половина команды.Я давно не помню что-бы ма так много бросали.Демченко,как скала,всё забипрал.Теперь 24 играем со СКА в Москве.Пойдёт ли в помощь ЦСКА 8 дневный простой СКА

    20.11.2025

  • Олег 70

    Ну что-почти половина регулярки у нас позади...Сегодня впервые пришло осознание того факта-что в плофф мы не попадем(и это -серьезно-а не шуточно,как до этого пытались мы себе представлять).И это по сравнению даже с Кисой прошлогодним -провал !Ибо с ним попали туда довольно уверенно,и не помышляли о борьбе за 8 строку.По всей видимости-тупо-этот состав не для больших дел...Вратари...хммм.Гамзин-матч норм стоит,следущий -обязательно плюху пустит или с острого,или от синей...И циклы эти-регулярны у него...:rage:Самонов-нет опять цензурных слов.НЕ зря Салат избавился от него по ходу.Значит знали чего то,под видом урезания платежки нам его всучив...Эхехе

    20.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Н-да не долго музыка играла:rage:Ребяты-вы что творите ироды? Грёбаные удаления, вратари полный..... .. пля скорей бы сезон закончился-это мраак:pensive:Минск-победитель

    20.11.2025

  • Олег Каноков

    Ну вот в который раз облом.Не игра,а броуновское движение...Никитин,пора включаться уже.

    20.11.2025

  • AZ

    Интересно, в ЦСКА кто-нибудь меньшинством занимается вообще? А между тем полсезона уже прошло и позор в виде непопадания в плэйофф становится все более и более реальным.

    20.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    С победой, братья-белорусы! Порадовали так порадовали!

    20.11.2025

  • Андрей

    Как вы з а е Бали про ебывать с таким бюджетом

    20.11.2025

  • Vitamin007

    Никак не получается... Бросков много- это радует, но Минск, крайне не удобен, особенно дома. Не наш и не Ваш, Братишки, день!(

    20.11.2025

  • rotkiv

    Клманда лузеров еще раз показала свой уровень

    20.11.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг 4 : 5
    20.11 17:00 Трактор – Амур 4 : 6
    20.11 19:00 Северсталь – Адмирал 3 : 2 ОТ
    20.11 19:30 Динамо М – Сибирь 3 : 4 Б
    20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак 4 : 3
    20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА 5 : 2
