ЦСКА на выезде уступил минскому «Динамо»

ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:5.

Голы хозяев забили Сэм Энас, Никита Пышкайло, Андрей Стась, Даниил Сотишвили и Егор Бориков. На счету Стася и Борикова также по результативной передаче. Еще одну шайбу минчан во втором периоде отменили после видеопросмотра.

У армейцев в этой игре отличились Виталий Абрамов и Дмитрий Бучельников.

Московская команда нанесла 47 бросков в створ ворот соперника, у хозяев 19 бросков в створ.

«Динамо» набрало 39 очков за 28 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 29 баллами после 29 игр идет на восьмой строчке.