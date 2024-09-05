Минское «Динамо» победило «Амур» благодаря дублю Пинчука
Минское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.
У белорусской команды дубль оформил Виталий Пинчук и еще одну шайбу забросил Вадим Мороз. Александр Волков и Сэм Анас записали на свой счет по две результативные передачи в этой встрече.
«Динамо» набрало 2 очка и вышло на третье место в Западной конференции. «Амур» (0) после первого матча на старте сезона располагается на 11-й позиции в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Пинчук — 1 (Волков), 5:58 — 1:0. Мороз — 1 (Горбунов), 7:28 — 2:0. Пинчук — 2 (Волков, Энас), 37:12 — 3:0.
Вратари: Кареев — Бобков.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 27 (11+11+5) — 26 (5+10+11).
Судьи: Гамалей, Соин.
5 сентября. Минск. «Минск-Арена».
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Динамо Мн – Амур
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