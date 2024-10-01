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Сегодня, 21:33

Дубль Пинчука принес минскому «Динамо» победу над «Адмиралом»

Алина Савинова
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Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:2.

У минчан дубль оформил Виталий Пинчук и еще по голу на свой счет записали Егор Бориков, Кристофер Тирни, Илья Усов, Джошуа Брук и Сэм Энас, у которого также три результативные передачи в этой игре. За клуб из Владивостока шайбы забросили Дмитрий Завгородний и Аркадий Шестаков.

«Динамо» с 12 очками после 9 матчей располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (11 очков) идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 7:2 (0:1, 4:0, 3:1)

Голы: Шестаков — 2 (Петухов), 6:30 — 0:1. Бориков — 1 (Усов, Пышкайло), 23:54 — 1:1. Пинчук — 5 (Энас, Гросс), 30:38 — 2:1. Пинчук — 6 (бол., Уэлле, Энас), 37:36 — 3:1. Тирни — 1 (бол.), 38:04 — 4:1. Усов — 2 (мен., Тирни, Брук), 47:32 — 5:1. Брук — 1 (Волков, Энас), 56:20 — 6:1. Завгородний — 4, 56:54 — 6:2. Энас — 3 (Гросс, Уэлле), 58:59 — 7:2.

Вратари: Тихомиров — Демченко (Коновалов, 38:04).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (6+25+9) — 22 (10+4+8).

Судьи: Раминг, Фатеев.

1 октября. Минск. «Минск-Арена».

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ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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