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Сегодня, 22:58

«Динамо» Минск — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

«Витязь» набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 очками занимает 8-е место и опережает клуб из Балашихи по дополнительным показателям.

ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
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5 Адмирал 22 10 12 23
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Куньлунь РС – СКА
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Динамо Мн – Витязь
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