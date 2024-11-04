«Динамо» Минск — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

«Витязь» набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 очками занимает 8-е место и опережает клуб из Балашихи по дополнительным показателям.