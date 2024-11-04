«Витязь» победил минское «Динамо»
«Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У гостей шайбы забросили Фредерик Готье, Андрей Чивилев, Сергей Калинин и Дмитрий Бучельников. У хозяев шайбу забросил Сэм Анас.
«Витязь» набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 очками занимает 8-е место и опережает клуб из Балашихи по дополнительным показателям.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Готье — 7 (бол.), 30:02 — 0:1. Энас — 6 (Гросс), 32:43 — 1:1. Чивилев — 1, 48:25 — 1:2. Калинин — 1 (бол., Цицюра, Бусыгин), 52:18 — 1:3. Бучельников — 7 (п.в.), 57:50 — 1:4.
Вратари: Тихомиров — Дорожко.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 45 (8+18+19) — 19 (6+4+9).
Судьи: Бирин, Гамалей.
4 ноября. Минск. «Минск-Арена». 12 287 зрителей
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