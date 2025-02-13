«Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо» и прервал шестиматчевую серию поражений

«Витязь» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей шайбы забросили нападающие Алексей Макеев и Дерек Барак, а также защитник Ярослав Бусыгин.

Подомосковная команда прервала шестиматчевую серию из поражений.

«Витязь» набрал 46 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» Минск с 63 очками — на 7-й строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Макеев — 11 (Бучельников, Барак), 17:05 — 0:1. Бусыгин — 3 (п.в., Кареев), 58:00 — 0:2. Барак — 19 (п.в., Макеев, Стюарт), 58:37 — 0:3.

Вратари: Демченко (57:52 — 58:00, 58:08 — 58:37) — Кареев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (17+11+11) — 24 (10+8+6).

Судьи: Бондарь, Наумов.

13 февраля. Минск. «Минск-Арена».