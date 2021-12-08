«Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо», Рассказов сделал дубль

Минское «Динамо» уступило «Виятзю» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Мальте Стремвалль. У гостей дубль сделал Кирилл Рассказов. Также забивали Нико Оямяки и Миаил Смолин.

«Витязь» набрал 30 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Динамо» 41 очко и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Оямяки — 25 (Аалтонен, Воронков), 23:33 — 0:1. Стремвалль — 15 (Усов, Бек), 32:53 — 1:1. Смолин — 6 (Воронков, Кемиляйнен), 35:07 — 1:2. Рассказов — 4 (Володин, Воронков), 37:34 — 1:3. Рассказов — 5 (Старков, Воронков), 52:37 — 1:4.

Вратари: Рибар — Сапрыкин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 33 (15+5+13) — 19 (6+6+7).

Судьи: Белов, Соин.

8 декабря. Минск. «Минск-Арена».