«Динамо» Минск — «Трактор»: видеообзор матча

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«Трактор» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

«Трактор» (44 очка) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (34) идет восьмым на «Западе».