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Сегодня, 00:23

«Динамо» Минск — «Трактор»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

«Трактор» (44 очка) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (34) идет восьмым на «Западе».

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
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8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 28 11 17 24
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Сал. Юлаев 28 18 10 38
4 Ак Барс 28 18 10 37
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 28 11 17 25
10 Лада 28 10 18 25
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12 Амур 30 6 24 15
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