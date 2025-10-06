«Динамо» Минск и «Трактор» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Динамо» Минск и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 6 октября. Игра пройдет на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.10 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Трактор» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Минске игру также транслирует канал «Беларусь 5», а в Челябинске — «ОТВ».

«Динамо» набрало 14 очков в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Трактор» — 14 очков в 12 играх. В предыдущем матче сезона минчане уступили «Северстали» (2:5), а челябинцы — «Шанхай Дрэгонс» (4:5ОТ).

