«Динамо» Минск — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Динамо» Минск и «Трактор» проведут матч в КХЛ 26 ноября
Матч «Динамо» Минск — «Трактор» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 26 ноября, на «Минск-Арене» в столице Белоруссии. Стартовое вбрасывание — в 19.10 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Динамо» Минск — «Трактор» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Матч также можно посмотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Челябинска игра пройдет на канале «ОТВ», а в Белоруссии игры КХЛ показывает «Беларусь 5».
Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Трактор» изучайте в нашем матч-центре.
В этом сезоне КХЛ «зубры» провели 30 матчей и набрали 33 очка, у челябинцев 29 игр и 42 очка.
В воскресенье минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» (2:3 ОТ), а «Трактор» в субботу — «Куньлуню» (1:4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|29
|17
|12
|34
|8
|Динамо Мн
|30
|15
|15
|33
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|28
|11
|17
|24
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|4
|Ак Барс
|28
|18
|10
|37
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
Результаты / календарь
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
|26.11
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|26.11
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -
|26.11
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
Новости