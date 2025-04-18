«Трактор» одержал третью победу над минским «Динамо» в серии Кубка Гагарина
«Трактор» на выезде обыграл минское «Динамо» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина — 3:2.
У гостей 2 (1+1) очка набрал Андрей Светлаков, двумя голевыми пасами отметился Василий Глотов. У хозяев 2 (1+1) на счету Виталия Пинчука.
В серии до четырех побед «Трактор» повел со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 20 апреля в Челябинске.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Дэй — 1 (Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 3:11 — 0:1. Пинчук — 5 (бол., Энас, Уэлле), 11:18 — 1:1. Усов — 4 (Пинчук, Уэлле), 25:39 — 2:1. Светлаков — 3 (Глотов, Блажиевский), 41:31 — 2:2. Робинсон — 3 (Глотов, Светлаков), 48:19 — 2:3.
Вратари: Демченко — Фукале.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 37 (13+13+11) — 24 (7+9+8).
Судьи: Акузовский, Фатеев.
18 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей
Счет в серии: 1-3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|3 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|18.04
|19:30
|
Ак Барс – Динамо М
|2 : 3
|18.04
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|2 : 3