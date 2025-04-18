«Трактор» одержал третью победу над минским «Динамо» в серии Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде обыграл минское «Динамо» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина — 3:2.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Андрей Светлаков, двумя голевыми пасами отметился Василий Глотов. У хозяев 2 (1+1) на счету Виталия Пинчука.

В серии до четырех побед «Трактор» повел со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 20 апреля в Челябинске.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Дэй — 1 (Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 3:11 — 0:1. Пинчук — 5 (бол., Энас, Уэлле), 11:18 — 1:1. Усов — 4 (Пинчук, Уэлле), 25:39 — 2:1. Светлаков — 3 (Глотов, Блажиевский), 41:31 — 2:2. Робинсон — 3 (Глотов, Светлаков), 48:19 — 2:3.

Вратари: Демченко — Фукале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (13+13+11) — 24 (7+9+8).

Судьи: Акузовский, Фатеев.

18 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей

Счет в серии: 1-3