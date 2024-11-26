«Трактор» в овертайме победил минское «Динамо» в КХЛ
«Трактор» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Александр Кадейкин, также отличившийся одним голом в основное время. Еще по разу у челябинцев забили Максим Шабанов и Дилан Сикура.
У минчан по одной шайбе забросили Джош Брук, Александр Волков и Кристиан Хенкель.
«Трактор» (44 очка) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (34) идет восьмым на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Голы: Шабанов — 12 (бол., Телегин, Дер-Аргучинцев), 11:03 — 0:1. Брук — 2 (Горбунов, Шипачев), 24:22 — 1:1. Сикьюра — 2 (Дер-Аргучинцев, Николаев), 34:06 — 1:2. Волков — 9 (бол., Шипачев), 37:50 — 2:2. Кадейкин — 14 (Кравцов, Кэмпфер), 44:59 — 2:3. Волков — 10 (Шипачев, Лайл), 58:18 — 3:3. Кадейкин — 15 (Шабанов), 61:43 — 3:4.
Вратари: Кареев (58:05 — 58:18) — Мыльников.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (11+10+13+3) — 28 (4+9+13+2).Судьи: Наумов, Ромасько.
26 ноября. Минск. «Минск-Арена».
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|32
|25
|7
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|30
|19
|11
|41
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|29
|17
|12
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|28
|11
|17
|24
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|30
|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|4
|Ак Барс
|28
|18
|10
|37
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|26.11
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|1 : 2 Б
|26.11
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|3 : 0
|26.11
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|3 : 4 ОТ