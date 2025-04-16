«Динамо» Минск и «Трактор» встретятся в матче Кубка Гагарина

Минское «Динамо» и «Трактор» встретятся в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина. Игра пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Основные события и результат игры «Динамо» Минск — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Минске игру также транслирует канал «Беларусь 5», в Челябинске — «ОТВ».

Первые две игры серии в Челябинске завершились волевыми победами «Трактора» — 4:2 и 4:3 ОТ.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» победило ЦСКА (4-2), а «Трактор» — «Адмирал» (4-2).

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