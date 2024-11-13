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Сегодня, 18:00

«Динамо» Минск — «Торпедо»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Динамо» Минск и «Торпедо» сыграют в КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Минское «Динамо» и «Витязь» сыграют в столице Белоруссии.
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

Минское «Динамо» и «Витязь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Матч пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и начнется в 19.10.

Прямая трансляция игры в Минске пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч также покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Белоруссии смогут посмотреть хоккей на канале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Торпедо» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» в 24 матчах набрало 27 очков, в предыдущей игре белорусы «зубры» «Северсталь» (3:1). У «Торпедо» — 26 игр и 29 очков, в предыдущем матче автозаводцы разгромили «Сочи» (7:1).

Регулярный чемпионат начался 3 сентября 2024, а завершится 23 марта 2025 года.

ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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КХЛ, расписание и результаты, 13 ноября: «Авангард» — «Динамо» Москва и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 27 16 11 34
4 Северсталь 24 15 9 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 26 12 14 29
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 24 13 11 27
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Сал. Юлаев 23 15 8 31
4 Ак Барс 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Нефтехимик 26 9 17 24
8 Сибирь 24 10 14 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 24 6 18 14
12 Амур 26 5 21 13
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13.11 15:30
Сибирь – СКА
 0 : 1 Б
13.11 16:30
Авангард – Динамо М
 - : -
13.11 17:00
Металлург Мг – Трактор
 - : -
13.11 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
13.11 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
13.11 19:30
Ак Барс – Куньлунь РС
 - : -
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