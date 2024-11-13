«Динамо» Минск — «Торпедо»: смотреть матч КХЛ онлайн
Минское «Динамо» и «Витязь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Матч пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и начнется в 19.10.
Прямая трансляция игры в Минске пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч также покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Белоруссии смогут посмотреть хоккей на канале «Беларусь 5».
Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Торпедо» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» в 24 матчах набрало 27 очков, в предыдущей игре белорусы «зубры» «Северсталь» (3:1). У «Торпедо» — 26 игр и 29 очков, в предыдущем матче автозаводцы разгромили «Сочи» (7:1).
Регулярный чемпионат начался 3 сентября 2024, а завершится 23 марта 2025 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|27
|16
|11
|34
|4
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|4
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Сибирь
|24
|10
|14
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|13.11
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 1 Б
|13.11
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|13.11
|19:30
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|- : -