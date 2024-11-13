«Динамо» Минск и «Торпедо» сыграют в КХЛ 13 ноября

Минское «Динамо» и «Витязь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Матч пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и начнется в 19.10.

Прямая трансляция игры в Минске пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч также покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Белоруссии смогут посмотреть хоккей на канале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Торпедо» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» в 24 матчах набрало 27 очков, в предыдущей игре белорусы «зубры» «Северсталь» (3:1). У «Торпедо» — 26 игр и 29 очков, в предыдущем матче автозаводцы разгромили «Сочи» (7:1).

Регулярный чемпионат начался 3 сентября 2024, а завершится 23 марта 2025 года.