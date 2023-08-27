«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо» в товарищеском матче

«Торпедо» в овертайме победило минское «Динамо» в товарищеском матче — 2:1.

Победу нижегородской команде принес гол Алексея Кручинина. В основное время за «Торпедо» забил Максим Летунов, за «Динамо» — Джемел Смит.

Товарищеский матч

«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Летунов — 1 (бол., Фирстов), 14:28 — 0:1. Смит — 2 (бол.), 59:39 — 1:1. Кручинин — 1, 61:19 — 1:2.

Вратари: Фергюсон (58:13 — 59:39) — Кульбаков.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 20 (7+6+7+1) — 30 (10+9+10+2).

Судьи: Гофман, Ромасько.

27 августа. Минск. «Минск-Арена».