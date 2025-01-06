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Сегодня, 16:34

Дубль Летунова принес «Торпедо» победу над минским «Динамо»

Даниил Аршавский
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«Торпедо» на выезде одержало победу над минским «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе нижегородской команды дублем отметился Максим Летунов, еще по шайбе забросили Евгений Свечников и Игорь Ларионов.

Авторами голов «Динамо» Минск стали Вадим Шипачев и Егор Бориков.

«Торпедо» набрало 44 балла в 41 матче и занимает 8-е место в Западной конференции, а минское «Динамо» идет 6-м с 51 очком в 42 встречах.

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Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Летунов — 9 (бол., Атанасов, Войнов), 10:47 — 0:1. Свечников — 10 (Войнов), 31:45 — 0:2. Шипачев — 6 (бол., Гросс, Лайл), 34:35 — 1:2. Бориков — 7 (Мелош), 37:54 — 2:2. Летунов — 10 (Свечников, Силаев), 42:55 — 2:3. Ларионов — 5 (п.в., Линч, Томпсон), 59:12 — 2:4.

Вратари: Демченко (57:56 — 59:12) — Бочаров.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (5+16+11) — 33 (13+6+14).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

6 января. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Динамо Мн 42 23 19 51
7 Северсталь 41 25 16 50
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 40 19 21 41
8 Сибирь 39 18 21 39
9 Лада 39 16 23 37
10 Нефтехимик 41 13 28 37
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12 Амур 42 9 33 23
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