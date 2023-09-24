Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило «Торпедо»
Минское «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ проиграло «Торпедо» (3:4).
По ходу встречи белорусская команда уступала 0:3, но смогла отыграться. Нижегородцы забросили победную шайбу через 8 секунд после того, как хозяева сравняли счет.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Летунов — 7 (бол., Конюшков, Атанасов), 17:13 — 0:1. Атанасов — 6 (бол., Артамонов, Коваленко), 18:53 — 0:2. Коваленко — 4 (мен.), 32:10 — 0:3. Бринкман — 1 (Основин, Мороз), 38:00 — 1:3. Меркли — 3 (бол., Энас), 44:47 — 2:3. Горбунов — 3 (Основин), 48:21 — 3:3. Бокун — 1 (Воронин, Ураков), 48:29 — 3:4.
Вратари: Вельмакин — Кульбаков.
Штраф: 10 — 18.
Броски: 32 (7+7+18) — 19 (7+8+4).
Судьи: Кочетов, Фатеев.
24 сентября. Минск. «Минск-Арена». 13158 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
|4
|5
|8
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Лада
|10
|6
|4
|13
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|6
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|7
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|24.09
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|4 : 2
|24.09
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|3 : 4