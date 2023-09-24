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Сегодня, 19:29

Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило «Торпедо»

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Минское «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ проиграло «Торпедо» (3:4).

По ходу встречи белорусская команда уступала 0:3, но смогла отыграться. Нижегородцы забросили победную шайбу через 8 секунд после того, как хозяева сравняли счет.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Летунов — 7 (бол., Конюшков, Атанасов), 17:13 — 0:1. Атанасов — 6 (бол., Артамонов, Коваленко), 18:53 — 0:2. Коваленко — 4 (мен.), 32:10 — 0:3. Бринкман — 1 (Основин, Мороз), 38:00 — 1:3. Меркли — 3 (бол., Энас), 44:47 — 2:3. Горбунов — 3 (Основин), 48:21 — 3:3. Бокун — 1 (Воронин, Ураков), 48:29 — 3:4.

Вратари: Вельмакин — Кульбаков.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 32 (7+7+18) — 19 (7+8+4).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

24 сентября. Минск. «Минск-Арена». 13158 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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