«Торпедо» выиграло у минского «Динамо» в овертайме
«Торпедо» на выезде победило минское «Динамо» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей шайбы забросили Китон Томпсон и Василий Атанасов. У хозяев гол забил Александр Волков.
«Торпедо» набрало 31 очко и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 28 очком — на 8-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Волков — 6 (Уэлле, Энас), 0:22 — 1:0. Томпсон — 1 (Абрамов), 19:02 — 1:1. Атанасов — 9 (Силаев, Воронин), 64:36 — 1:2.
Вратари: Тихомиров — Кульбаков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (8+3+11+0) — 12 (6+4+1+1).
Судьи: Васильев, Соин.
13 ноября. Минск. «Минск-Арена».
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Сибирь – СКА
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Авангард – Динамо М
|3 : 5
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|0 : 4
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|1 : 2 ОТ
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|1 : 2 ОТ
|13.11
|19:30
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|5 : 0
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