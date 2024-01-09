«Динамо Минск» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
Минское «Динамо» на своем льду примет «Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 9 января, во вторник. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Динамо Минск» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Республики Белоруссия смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».
В Западной конференции минский клуб набрал 45 очков и занимает 8-е место, а красно-белые находятся на 2-й строчке, в их активе — 67 баллов.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|9.01
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
|9.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|- : -
|9.01
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|9.01
|18:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|9.01
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.01
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|9.01
|19:30
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|9.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -