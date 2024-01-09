Минское «Динамо» на своем льду примет «Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 9 января, во вторник. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо Минск» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Белоруссия смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

В Западной конференции минский клуб набрал 45 очков и занимает 8-е место, а красно-белые находятся на 2-й строчке, в их активе — 67 баллов.

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