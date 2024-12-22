«Динамо» Минск — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

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Минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ уступило «Спартаку» (2:3 ОТ).

Вынесенная игра регулярного чемпионата прошла в Ташкенте. Матч посетили 9405 зрителей, это новый рекорд посещаемости в рамках KHL World Games.