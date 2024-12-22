«Динамо» Минск и «Спартак» сыграют в КХЛ 22 декабря

«Динамо» Минск и «Спартак» сыграют вынесенный матч FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 декабря. Начало игры на «Хумо Арене» в Ташкенте (Узбекистан) — в 17.10 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, белорусском канале «Беларусь 5».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Спартак» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» набрало 42 очка в 36 играх, в пятницу «зубры» обыграли «Ак Барс» (3:1, на выезде). У «Спартака» — 51 очко в 36 играх, перед этим выездом красно-белые уступили ЦСКА в дерби (4:5 ОТ, в гостях).