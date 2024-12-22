«Спартак» победил минское «Динамо» в матче КХЛ в Ташкенте
Минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ уступило «Спартаку» (2:3 ОТ).
Победную шайбу на 26-й секунде овертайме забросил нападающий Адам Ружичка. По 2 (1+1) очка набрали форварды красно-белых Николай Голдобин и Андрей Локтионов.
Вынесенная игра регулярного чемпионата прошла в Ташкенте. Матч посетили 9405 зрителей, это новый рекорд посещаемости в рамках KHL World Games.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Бориков — 5 (Стась, Лайл), 15:56 — 1:0. Локтионов — 9 (Голдобин, Орлов), 16:58 — 1:1. Горбунов — 10 (бол., Гросс, Мороз), 44:31 — 2:1. Голдобин — 8 (Локтионов, Ефремов), 52:32 — 2:2. Ружичка — 15 (Порядин, Вишневский), 60:26 — 2:3.
Вратари: Тихомиров — Николаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (17+12+6+0) — 26 (6+11+7+2).
Судьи: Бирин, Юдаков.
22 декабря. Ташкент. Хумо Арена. 9405 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|37
|23
|14
|46
|7
|Динамо Мн
|37
|19
|18
|43
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|36
|11
|25
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|22.12
|14:00
|
ЦСКА – Нефтехимик
|7 : 4
|22.12
|14:00
|
Северсталь – Автомобилист
|3 : 2
|22.12
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|3 : 1
|22.12
|17:00
|
Динамо Мн – Спартак
|2 : 3 ОТ