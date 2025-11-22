Хоккей
Сегодня, 19:24

Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Минское «Динамо» дома разгромило «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

По дублю оформили нападающие Алекс Лимож и Даниил Сотишвили. Еще по разу отличились Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев.

«Динамо» (41 очко) поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31) потерпел второе поражение подряд и идет седьмым на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 17:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Спартак
Источник: Таблица КХЛ
  • Валентино Росси

    Уважаемый, Ингат Заздравин! Рекомендую Вам изначально сходить в первый класс, там учат считать до десяти, смотреть хоккей, а после этого уже мчаться строчить статьи. Цитирую Вас: "Минское «Динамо» дома разгромило «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0. По дублю оформили нападающие Алекс Лимож и Даниил Сотишвили. Еще по разу отличились Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев." 2 (Лимож) + 2 (Сотишвили) +1 (Кузнецов) + 1 (Шипачев) = 6. А не 5 как у Вас. Мне искренне стыдно за Вас. Я за такие ляпы своих сотрудников наказываю, поделитесь наказал ли Вас? Ведь своим опусом Вы подставляете редакцию много лет уважаемого мной издания

    22.11.2025

  • Yury Petrov

    застой. Кудашова бы в тренеры.

    22.11.2025

  • mm1962

    Позорище

    22.11.2025

  • Константин Мишин

    совсем плохо...

    22.11.2025

  • Archon

    Сурово..)) И защита у Минска неплохая.

    22.11.2025

  • ageroy

    Первая команда пропустившая 100 голов

    22.11.2025

  • bussel61

    А в Минске "И снова седая ночь...!". Молодцы!

    22.11.2025

