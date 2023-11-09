Минское «Динамо» встретится с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо Минск» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Трансляция — 19.00 мск.

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру на телеканале «Беларусь 5». Начнется трансляция в 19.00 по местному времени.

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