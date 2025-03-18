«Сочи» обыграл минское «Динамо», Биттен забил гол за 6 секунд до конца матча

«Сочи» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей голы забили Дмитрий Уткин, Джесси Грэм и Уильям Биттен, который забросил победную шайбу за шесть секунд до конца матча. У хозяев отметились Сэм Анас и Вадим Шипачев.

«Сочи» набрал 47 очков и занимает последнее место в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 82 очками — на 5-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Уткин — 2 (Кузнецов, Баклашев), 14:40 — 0:1. Грэм — 8 (бол., Сероух), 34:02 — 0:2. Энас — 18 (Пинчук, Волков), 42:49 — 1:2. Шипачев — 15 (Гросс, Уэлле), 54:31 — 2:2. Биттен — 11, 59:54 — 2:3.

Вратари: Демченко (59:54) — Волохин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (6+14+16) — 26 (10+9+7).

Судьи: Дударов, Лазарев.

18 марта. Минск. «Минск-Арена».