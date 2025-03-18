«Сочи» обыграл минское «Динамо», Биттен забил гол за 6 секунд до конца матча
«Сочи» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей голы забили Дмитрий Уткин, Джесси Грэм и Уильям Биттен, который забросил победную шайбу за шесть секунд до конца матча. У хозяев отметились Сэм Анас и Вадим Шипачев.
«Сочи» набрал 47 очков и занимает последнее место в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 82 очками — на 5-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Уткин — 2 (Кузнецов, Баклашев), 14:40 — 0:1. Грэм — 8 (бол., Сероух), 34:02 — 0:2. Энас — 18 (Пинчук, Волков), 42:49 — 1:2. Шипачев — 15 (Гросс, Уэлле), 54:31 — 2:2. Биттен — 11, 59:54 — 2:3.
Вратари: Демченко (59:54) — Волохин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (6+14+16) — 26 (10+9+7).
Судьи: Дударов, Лазарев.
18 марта. Минск. «Минск-Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -