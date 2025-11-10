Хоккей
10 ноября, 21:34

Минское «Динамо» дома победило «Сочи»

Сергей Ярошенко

Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев 2 очка на счету Сэм Энаса (1+1), также шайбы забросили Никита Пышкайло, Джош Брук, Алекс Лимож и Илья Усов. У сочинцев по 2 очка набрали Рафаэль Бикмуллин (1+1) и Максим Эллис (1+1).

«Динамо» набрало 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 14 очками — на 11-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Сочи
    ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче
