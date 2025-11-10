Минское «Динамо» дома победило «Сочи»
Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
У хозяев 2 очка на счету Сэм Энаса (1+1), также шайбы забросили Никита Пышкайло, Джош Брук, Алекс Лимож и Илья Усов. У сочинцев по 2 очка набрали Рафаэль Бикмуллин (1+1) и Максим Эллис (1+1).
«Динамо» набрало 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 14 очками — на 11-й строчке «Запада».
