Минское «Динамо» обыграло «Сочи»
Минское «Динамо» дома победило «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев шайбы забросили Сэм Анас и Александр Волков. У гостей гол забил Матвей Мичков.
«Динамо» набрало 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» — 28 очков и 9-е место «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мичков — 10 (Тянулин, Хуснутдинов), 32:14 — 0:1. Энас — 7 (буллит), 36:28 — 1:1. Волков — 5 (Меркли, Калдис), 54:01 — 2:1.
Вратари: Колосов — Бердин (59:35).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 45 (17+15+13) — 19 (5+10+4).
Судьи: Васильев, Овчинников.
9 ноября. Минск. «Минск-Арена». 7110 зрителей.
Источник: КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|30
|17
|13
|39
|2
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|3
|Ак Барс
|28
|18
|10
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|6
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|7
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|8
|Нефтехимик
|28
|12
|16
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|27
|11
|16
|28
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|25
|7
|18
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|29
|20
|9
|42
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|28
|17
|11
|36
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|26
|13
|13
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|28
|12
|16
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
|9.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|5 : 1
|9.11
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|3 : 2
|9.11
|19:00
|
Нефтехимик – Спартак
|1 : 4
|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|2 : 1
|9.11
|19:30
|
СКА – Трактор
|4 : 3 ОТ
|9.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|4 : 6
Новости