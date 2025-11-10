«Динамо» Минск и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 10 ноября

«Динамо» Минск и «Сочи» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 10 ноября. Игра на льду «Минск-Арены» в столице Белоруссии начнется в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Минска смогут посмотреть трансляцию на канале «Беларусь 5».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 23 матча, набрало 31 очко и занимало перед игровым днем четвертое место на «Западе». «Зубры» в предыдущей игре сезона уступили «Ладе» (0:1). «Сочи» с 14 очками после 21 матча занимал в конференции 11-е место. Черноморцы в четверг проиграли «Северстали» (4:5 ОТ).

