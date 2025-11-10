«Динамо» Минск — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» Минск и «Сочи» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 10 ноября. Игра на льду «Минск-Арены» в столице Белоруссии начнется в 19.10 по московскому времени.
В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Минска смогут посмотреть трансляцию на канале «Беларусь 5».
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Сочи» в матч-центре на нашем сайте.
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 23 матча, набрало 31 очко и занимало перед игровым днем четвертое место на «Западе». «Зубры» в предыдущей игре сезона уступили «Ладе» (0:1). «Сочи» с 14 очками после 21 матча занимал в конференции 11-е место. Черноморцы в четверг проиграли «Северстали» (4:5 ОТ).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|3 : 2
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -