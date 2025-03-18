«Динамо» Минск и «Сочи» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 марта, на льду «Минск-Арены» в столице Белоруссии. Стартовое вбрасывание — в 19.10 по московскому времени.

Трансляция матча КХЛ в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. В Белоруссии игру также показывает канал «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Сочи» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этим игровым днем в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» с 82 очками после 65 матчей идет пятым на «Западе». «Сочи» с 45 очками после 65 игр на последнем месте в конференции.