«Динамо» Минск — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» Минск и «Сочи» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Матч пройдет на льду «Минск-Арены» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также трансляция пройдет на белорусском канале «Беларусь 5».
Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Сочи» можно в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2025/26 минское «Динамо» набрало 23 очка в 18 играх, в предыдущем матче «зубры» победили «Шанхай Дрэгонс» (2:1 Б). У «Сочи» — 10 очков в 17 играх, перед выездом в столицу Белоруссии южане уступили «Спартаку» (3:5) и продлили серию из поражений до восьми матчей.
Матч «Динамо» Минск — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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