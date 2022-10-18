Минское «Динамо» дома обыграло «Сочи»

Минское «Динамо» дома обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

В составе хозяев забивали Валентин Демченко, Павел Варфоломеев, Роман Горбунов, Ник Меркли и Владимир Алистров.

У гостей отличились Кирилл Петьков, Донат Стальнов, Амир Гараев.

«Динамо» набрало 20 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» 9 очков и последняя строчка.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы: Петьков — 5 (Николаев, Крощинский), 0:09 — 0:1. Демченко — 1 (Барберио), 0:42 — 1:1. Варфоломеев — 8 (буллит), 8:30 — 2:1. Стальнов — 2 (Иванюженков), 29:53 — 2:2. Горбунов — 2 (Алистров, Шинкевич), 33:17 — 3:2. Гараев — 2 (мен., Стальнов, Пивцакин), 36:51 — 3:3. Меркли — 6 (Емелин), 38:21 — 4:3. Алистров — 4 (п.в., Пакетт), 59:33 — 5:3.

Вратари: Колосов — Третьяк (58:59 — 59:33).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 28 (15+8+5) — 27 (6+13+8).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

18 октября. Минск. «Минск-Арена».