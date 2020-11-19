Минское «Динамо» обыграло «Сочи», переведя матч в овертайм за 11 секунд до конца третьего периода

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграло «Сочи» со счетом 3:2.

На шайбы Сергея Швелева и Игоря Руденкова белорусская команда ответила точными бросками Алексея Протаса, Шейна Принца, который сравнял счет за 11 секунд до конца третьего периода, и Брэндона Козуна, забивший победный гол.

После этого матча Динамо" с 32 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сочи» с 19 очками — на 10-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шмелев — 6 (Стремвалль), 5:06 — 0:1. Протас — 6 (Воронин), 10:54 — 1:1. Руденков — 6 (Рундблад, Карьялайнен), 56:51 — 1:2. Принс — 8 (бол., Спунер, Менелл), 59:49 — 2:2. Козун — 12 (бол., Спунер, Принс), 62:22 — 3:2.

Вратари: Фурх (58:07) — Третьяк.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (10+14+12+3) — 24 (12+4+8+0).

Судьи: Белов, Оленин.

19 ноября. Минск. «Минск-Арена». 2888 зрителей.