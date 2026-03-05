«Динамо» Минск — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА победил минское «Динамо» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У гостей шайбу забросил Матвей Поляков. У хозяев гол забил Алекс Лимож. На 18-й секунде овертайма победу питерцам принес Сергей Сапего.

СКА набрал 73 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 83 очками располагается на второй строчке.