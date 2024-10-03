«Динамо» Минск — СКА: видеообзор матча КХЛ

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СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

СКА (15 очков) поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. Минчане с 12 баллами идут шестыми на «Западе».