Минское «Динамо» встретится со СКА в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 3 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

«Динамо» Минск набрало 12 очков и занимает шестое место в Западной конференции. СКА с 13-ю баллами располагается на пятой строчке на Западе.

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