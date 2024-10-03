Дубль Глотова принес СКА победу над минским «Динамо»

Читать «СЭ» в

СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

Дублем у армейцев отметился Василий Глотов. Еще одну шайбу забросил Арсений Грицюк.

СКА (15 очков) поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. Минчане с 12 баллами идут шестыми на «Западе».

FONBET Чемпионат КХЛ

Динамо (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Глотов — 2 (Грицюк, Никишин), 0:26 — 0:1. Грицюк — 4 (Зыков, Галенюк), 29:06 — 0:2. Глотов — 3 (п.в.), 58:45 — 0:3.

Вратари: Тихомиров (57:27 — 58:45) — Плешков.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (9+10+15) — 24 (11+6+7).

Судьи: Морозов, Фатеев.

3 октября. Минск. «Минск-Арена».