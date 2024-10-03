Дубль Глотова принес СКА победу над минским «Динамо»
СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
Дублем у армейцев отметился Василий Глотов. Еще одну шайбу забросил Арсений Грицюк.
СКА (15 очков) поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. Минчане с 12 баллами идут шестыми на «Западе».
FONBET Чемпионат КХЛ
Динамо (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Глотов — 2 (Грицюк, Никишин), 0:26 — 0:1. Грицюк — 4 (Зыков, Галенюк), 29:06 — 0:2. Глотов — 3 (п.в.), 58:45 — 0:3.
Вратари: Тихомиров (57:27 — 58:45) — Плешков.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (9+10+15) — 24 (11+6+7).
Судьи: Морозов, Фатеев.
3 октября. Минск. «Минск-Арена».
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