Минское «Динамо» дома обыграло СКА

Минское «Динамо» дома обыграло СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев по голу забили Крис Тирни и Вадим Шипачев. У гостей единственную шайбу забросил Марат Хайруллин.

Для белорусского клуба это шестая победа подряд.

«Динамо» набрал 75 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. СКА с 71 очком — на 7-й строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Тирни — 10 (бол., Пинчук, Горбунов), 3:07 — 1:0. Шипачев — 12 (бол., Стась, Волков), 5:27 — 2:0. Хайруллин — 14 (И. Демидов, Воробьев), 36:44 — 2:1.

Вратари: Демченко — Заврагин (57:39).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (17+10+6) — 27 (9+8+10).

Судьи: Наумов, Ромасько.

2 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей