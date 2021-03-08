Сегодня, 8 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором минское «Динамо» на своем льду примет СКА. Начало матча — в 17.10 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 3-0. Одной из самых сложных встреч получилась третья, когда СКА смог победить Минск только в овертайме (4:3).

Следить за матчем «Динамо» Минск — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Динамо» Минск — СКА