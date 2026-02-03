«Динамо» Минск — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» Минск и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 3 февраля. Игра на льду «Минск-Арены» в Минске (Белоруссия) начнется в 18.00 по московскому времени.
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Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция для жителей Минска пройдет на канале «Беларусь 5», а для жителей Санкт-Петербурга — на канале «78».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 51 матч, набрало 66 очков и занимало третье место на «Западе». СКА с 54 очками после 50 игр идет восьмым в конференции.
Матч «Динамо» Минск — СКА смотри на «Кинопоиске» с подпиской «Яндекс Плюс»
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