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«Динамо» Минск — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» Минск и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 3 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

«Динамо» Минск и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 3 февраля. Игра на льду «Минск-Арены» в Минске (Белоруссия) начнется в 18.00 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — СКА в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 февраля, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
СКА

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция для жителей Минска пройдет на канале «Беларусь 5», а для жителей Санкт-Петербурга — на канале «78».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 51 матч, набрало 66 очков и занимало третье место на «Западе». СКА с 54 очками после 50 игр идет восьмым в конференции.

Матч «Динамо» Минск — СКА смотри на «Кинопоиске» с подпиской «Яндекс Плюс»

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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