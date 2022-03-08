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Сегодня, 19:42

СКА одержал четвертую победу в серии с минским «Динамо» и вышел в следующую стадию плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
СКА вышел в следующий раунд плей-офф.
Фото ХК СКА.

СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника со счетом 4:3.

Голами в составе победителей отметились нападающие Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Марат Хуснутдинов и Артем Швец-Роговой.

У минчан отличились Мальте Стремвалль (дважды) и Адам Альмквист.

СКА выиграл четвертый матч подряд и одержал «сухую» победу в серии (4-0).

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Запад

1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)

Голы: Стремвалль — 2 (бол., Альмквист, Бек), 31:21 — 1:0. Кузьменко — 5 (бол., Бурдасов, Лехтонен), 36:02 — 1:1. Альмквист — 1 (бол., Стремвалль), 41:13 — 2:1. Гусев — 3 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 46:26 — 2:2. Хуснутдинов — 1 (Галимов, Волков), 50:47 — 2:3. Швец-Роговой — 1 (Воробьев), 52:51 — 2:4. Стремвалль — 3, 59:29 — 3:4.

Вратари: Колосов (58:37) — Юханссон.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 21 (11+5+5) — 33 (8+14+11).

Судьи: Гашилов, Оленин.

8 марта. Минск. «Минск-Арена». 8223 зрителя

Счет в серии: 0-4.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Кубок Гагарина
4
6
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
1 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
12.01
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9.03
10.03
8.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 3 : 4
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