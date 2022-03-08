СКА одержал четвертую победу в серии с минским «Динамо» и вышел в следующую стадию плей-офф
СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника со счетом 4:3.
Голами в составе победителей отметились нападающие Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Марат Хуснутдинов и Артем Швец-Роговой.
У минчан отличились Мальте Стремвалль (дважды) и Адам Альмквист.
СКА выиграл четвертый матч подряд и одержал «сухую» победу в серии (4-0).
Хоккей
КХЛ
Запад
1/4 финала конференций
Четвертый матч
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
Голы: Стремвалль — 2 (бол., Альмквист, Бек), 31:21 — 1:0. Кузьменко — 5 (бол., Бурдасов, Лехтонен), 36:02 — 1:1. Альмквист — 1 (бол., Стремвалль), 41:13 — 2:1. Гусев — 3 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 46:26 — 2:2. Хуснутдинов — 1 (Галимов, Волков), 50:47 — 2:3. Швец-Роговой — 1 (Воробьев), 52:51 — 2:4. Стремвалль — 3, 59:29 — 3:4.
Вратари: Колосов (58:37) — Юханссон.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 21 (11+5+5) — 33 (8+14+11).
Судьи: Гашилов, Оленин.
8 марта. Минск. «Минск-Арена». 8223 зрителя
Счет в серии: 0-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
|1 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4