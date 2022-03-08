«Динамо» Минск — СКА: все голы заключительного матча серии плей-офф КХЛ

СКА обыграл минское «Динамо» в четвертом матче первого раунда серии плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в столице Белоруссии, завершилась со счетом 4:3 в пользу питерцев.

В составе СКА отличились Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Марат Хуснутдинов и Артем Швец-Роговой.

У «Динамо» шайбы забросили Мальте Стремвалль (дубль) и Адам Альмквист.

СКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0.