СКА обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал «Запада»
СКА в гостях обыграл минское «Динамо» в шестом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 4:2.
В составе питерской команды отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Андрей Педан и Марат Хайруллин.
За минский клуб забросили Владимир Алистров и Сергей Сапего.
СКА выиграл серию со счетом 4-2. Питерская команда вышла в полуфинал Западной конференции.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Алистров — 3 (мен.), 1:26 — 1:0. Глотов — 4 (Гребенщиков), 2:30 — 1:1. Воробьев — 1 (Хайруллин, Жафяров), 8:06 — 1:2. Сапего — 1 (мен., Мартынов), 31:20 — 2:2. Педан — 2 (Глотов), 32:33 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Л. Комаров, Никишин), 59:45 — 2:4.
Вратари: Колосов (57:42 — 59:45) — Николаев.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 32 (14+14+4) — 37 (10+9+18).
Судьи: Белов, Оскирко.
11 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
Счет в серии: 4-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|2 : 4
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 4