СКА обыграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии
СКА обыграл минское «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:0.
В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин, Никита Комаров, Александр Никишин и Василий Глотов.
Счет в серии — 2:1 в пользу петербургского клуба. Следующий матч между командами пройдет в Минске во вторник, 7 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Динамо Мн» (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Яшкин — 2 (бол., Хуснутдинов, Ожиганов), 9:30 — 0:1. Л. Комаров — 1 (Гребенщиков), 16:07 — 0:2. Никишин — 1 (Гусев), 28:36 — 0:3. Глотов — 2 (Фальковский), 50:37 — 0:4.
Вратари: Шостак — Николаев.
Штраф: 8 — 21.
Броски: 26 (5+15+6) — 29 (15+5+9).
Судьи: Белов, Беляев.
5 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей. Счет в серии: 1-2
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|5.03
|10:00
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Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 4
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|0 : 4