«Динамо» Минск — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» дома победило «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Николя Обе-Кюбель, еще по одной шайбе забросили Сергей Калинин и Даниил Липский. Крис Тирни сделал две голевые передачи. У «Сибири» отличился Даррен Дитц.

Минская команда одержала первую победу в сезоне, прервав серию из четырех поражений. «Динамо» с 5 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

«Сибирь» набрала 3 очка и располагается на 10-й строчке Восточной конференции.