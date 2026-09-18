Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Динамо Минск — Сибирь: видеообзор матча КХЛ 18 сентября 2026

«Динамо» Минск — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

Минское «Динамо» дома победило «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Николя Обе-Кюбель, еще по одной шайбе забросили Сергей Калинин и Даниил Липский. Крис Тирни сделал две голевые передачи. У «Сибири» отличился Даррен Дитц.

Минская команда одержала первую победу в сезоне, прервав серию из четырех поражений. «Динамо» с 5 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

«Сибирь» набрала 3 очка и располагается на 10-й строчке Восточной конференции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 сентября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Сибирь

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
Читайте также
Москалькова указала на мотивацию жителей новых регионов сохранить свою культуру
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
Захарова назвала явку на выборах в Госдуму за границей чрезвычайно высокой
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
«Нижний» идет на рекорд «Крыльев», а Аленичев не помог «Арсеналу» обыграть «Енисей». Что происходит в Первой лиге после 12 тура
Посол рассказал о регулярных обращениях канадцев с просьбой о переезде в Россию
Популярное видео
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, результаты и видео голов 18 сентября: «Локомотив» победил «Авангард», ЦСКА обыграл «Торпедо» и другие матчи

«Сочи» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Салават Юлаев 6 4 2 9
3 Нефтехимик 7 4 3 9
4 Ак Барс 7 4 3 9
5 Барыс 6 4 2 8
6 Автомобилист 6 2 4 6
7 Авангард 6 3 3 6
8 Амур 5 2 3 5
9 Адмирал 6 2 4 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 6 1 12
2 Спартак 7 5 2 10
3 СКА 6 5 1 10
4 Торпедо НН 6 4 2 8
5 Динамо М 7 4 3 8
6 Динамо Мн 6 2 4 7
7 ЦСКА 6 3 3 6
8 Лада 6 1 5 4
9 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
10 Северсталь 6 1 5 3
11 Сочи 6 1 5 2
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
21.09 12:00 Амур – Северсталь - : -
21.09 12:30 Адмирал – ЦСКА - : -
21.09 19:00 Ак Барс – Лада - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости