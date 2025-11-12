«Динамо» Минск — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» на домашнем льду разгромило «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ — 7:0.

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела 11-е поражение подряд и замыкает таблицу на «Востоке».