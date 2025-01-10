«Динамо» (Минск) — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ
Минское «Динамо» дома победило «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.
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|2
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|3
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|4
|Динамо Мн
|44
|25
|19
|55
|5
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|6
|СКА
|42
|25
|17
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|42
|28
|14
|58
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|46
|10
|36
|24
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
Результаты / календарь
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12.01
13.01
14.01
15.01
|10.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|4 : 7
|10.01
|19:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|3 : 2 ОТ
|10.01
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|5 : 4
|10.01
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|3 : 0
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