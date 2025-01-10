«Динамо» Минск — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
Матч «Динамо» Минск — «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в пятницу, 10 января. Начало матча на «Минск-Арене» в столице Белоруссии — в 19.10 по московскому времени.
Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Новосибирцы смогут также посмотреть игру своего клуба на телеканале «ОТС» (начало встречи — в 23.00 по местному времени), а в Белоруссии трансляции КХЛ ведет канал «Беларусь 5».
Изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Сибирь» в матч-центре сайта «СЭ».
В этом сезоне КХЛ-2024/25 минское «Динамо» провело 43 игры и набрало 53 очка, в предыдущем матче «зубры» обыграли ЦСКА (2:0). У «Сибири» — 41 игра и 39 очков, предыдущим соперником новосибирцев было «Торпедо» (0:2).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|Спартак
|41
|26
|15
|57
|3
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|25
|17
|54
|6
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|7
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|41
|27
|14
|56
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|39
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|11
|Барыс
|46
|10
|36
|24
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|10.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|10.01
|19:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|10.01
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|10.01
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -