Минское «Динамо» со счетом 7:0 дома разгромило «Сибирь», гости потерпели 11-е поражение подряд

Минское «Динамо» на домашнем льду разгромило «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ — 7:0.

По дублю оформили Илья Усов и Егор Бориков. Еще по разу отличились Сэм Энас, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела 11-е поражение подряд и замыкает таблицу на «Востоке».