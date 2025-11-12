«Динамо» Минск и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 12 ноября

«Динамо» Минск и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 ноября. Матч пройдет в Минске (Белоруссия) на «Минск-Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд смогут посмотреть матч на каналах «Беларусь 5» и «ОТС».

В сезоне КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 24 матча, набрало 33 очков и перед этим игровым днем занимало третье место на «Западе», предыдущим соперником «зубров» был «Сочи» (5:2). У «Сибири» — 24 игры, 17 очков и 11-я строчка в Восточной конференции, в понедельник новосибирцы уступили «Спартаку» (3:6).