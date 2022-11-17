Минское «Динамо» в овертайме уступило «Сибири»

Минское «Динамо» в овертайме уступило «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

Автором победной шайбы в составе сибиряков стал нападающий Тэйлор Бек. Еще один гол на счету форварда Вячеслава Основина.

За минчан забивал нападающий Владимир Алистров.

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«Динамо Мн» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Алистров — 7 (бол., Меркли, Пакетт), 3:48 — 1:0. Основин — 6 (Коротков), 38:43 — 1:1. Бек — 9 (Основин), 63:32 — 1:2.

Вратари: Колосов — Красоткин (62:52).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (9+25+6+2) — 33 (9+10+10+4).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

17 ноября. Минск. «Минск-Арена».