Минское «Динамо» в овертайме уступило «Сибири»
Минское «Динамо» в овертайме уступило «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.
Автором победной шайбы в составе сибиряков стал нападающий Тэйлор Бек. Еще один гол на счету форварда Вячеслава Основина.
За минчан забивал нападающий Владимир Алистров.
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«Динамо Мн» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Алистров — 7 (бол., Меркли, Пакетт), 3:48 — 1:0. Основин — 6 (Коротков), 38:43 — 1:1. Бек — 9 (Основин), 63:32 — 1:2.
Вратари: Колосов — Красоткин (62:52).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 42 (9+25+6+2) — 33 (9+10+10+4).
Судьи: Акузовский, Лаврентьев.
17 ноября. Минск. «Минск-Арена».
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